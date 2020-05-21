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Кабмин предлагает изменить два кодекса из-за закона о предотвращении коррупции

Новости » Политика     21.05.2020 - 18:01
Кабмин предлагает изменить два кодекса из-за закона о предотвращении коррупции
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предлагается изменить Налоговый и Таможенный кодексы

Кабинет министров предлагает изменить Налоговый и Таможенный кодексы в связи с принятием закона о предотвращении коррупции. В Верховную раду внесли два законопроекта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроекты №№3524-3525 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием ЗУ "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с принятием ЗУ "О предотвращении коррупции" были зарегистрированы на сайте ВР в четверг, 21 мая.

Последний этап прохождения документов - переданы на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабинет министров предлагает Верховной раде принять законопроект №3436 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу вопросов государственного долга".

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря", поданный в Раду еще Кабмином во главе с Алексеем Гончаруком.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная Радакоррупция
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