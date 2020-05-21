Кабмін пропонує змінити два кодекси через закон про запобігання корупції

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пропонується змінити Податковий і Митний кодекси

Кабінет міністрів пропонує змінити Податковий і Митний кодекси у зв'язку з прийняттям закону про запобігання корупції. До Верховної ради внесли два законопроекти.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроекти №№3524-3525 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про запобігання корупції" і "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про запобігання корупції" були зареєстровані на сайті ВР у четвер, 21 травня.

Останній етап проходження документів - передані на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3436 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань державного боргу".

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину", поданий у Раду ще Кабміном на чолі з Олексієм Гончаруком.

Автор: Юлия Струк