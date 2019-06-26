Кабмин повысил пенсии украинцам с длительным трудовым стажем

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления о повышении с 1 июля пенсий украинцам с длительным трудовым стажем. Соответствующее решение Кабмин принял в ходе своего заседания в среду, 26 июня, передает корреспондент РБК-Украина.

Повышение предусматривается в случае, когда лица с длительным трудовым стажем имеют невысокий размер пенсионных выплат.

Подчеркнем, реализация этого постановления потребует дополнительных расходов в сумме 643 миллионов гривен в месяц для около 2,5 млн человек.

"Установить, что с 1 июля 2019 в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексаций и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) у лиц , которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом с учетом страхового стажа ... не достигает 2000 гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера ", - говорится в тексте документа.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что акт направлен на установление дополнительных социальных гарантий лицам, имеющим длительный страховой (трудовой) стаж, но невысокий размер пенсионных выплат из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Таким образом, предусматривается установить лицам, получающим пенсию, назначенную в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с учетом страхового стажа для мужчин 35 лет, а женщин - 30 лет, размер которой с учетом надбавок, доплат и повышений по состоянию на 01.07.2019 не достигает 2000 гривен, доплату в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Напомним, ранее Гройсман анонсировал, что на ближайшем заседании Кабмин примет решение о повышении пенсий гражданам, которые имеют большой стаж работы, но из-за низкой зарплаты небольшие пенсии.

Как писало РБК-Украина ранее, с 1 января 2019 года в связи с увеличением минимальной зарплаты повысилась пенсия для людей с большим трудовым стажем. Вообще минимальная пенсия выросла на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин.

Кроме того, с 1 марта вводились дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки "евроблях".