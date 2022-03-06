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Кабмин повысил на 14% выплаты для 200 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве

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Украина, Воскресенье 06 марта 2022 14:57
Кабмин повысил на 14% выплаты для 200 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве Фото: выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве повысили на 14%
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины индексировал с 1 марта страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. Выплаты для 200 тысяч человек индексированы на 14%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным министерства, средний размер ежемесячной страховой выплаты в результате повышения увеличится на 647 гривен.

Средства для проведения такого повышения предусмотрены в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2022 год.

Напомним, Кабинет министров Украины решил провести плановую индексацию пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14. Это касается пенсий, назначенных до 2019 года, а минимальный размер повышения составит 100 гривен.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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