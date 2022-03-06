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Уряд індексував на 14% виплати для 200 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві

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Україна, Неділя 06 березня 2022 14:57
Уряд індексував на 14% виплати для 200 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві Фото: виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві підвищили на 14%
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України індексував з 1 березня страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Виплати для 200 тисяч осіб індексовані на 14%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними міністерства, середній розмір щомісячної страхової виплати в результаті підвищення збільшиться на 647 гривень.

Кошти для проведення такого підвищення передбачені у бюджеті Фонду соціального страхування України на 2022 рік.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив провести планову індексацію пенсій з 1 березня 2022 року з коефіцієнтом 1,14. Це стосується пенсій, призначених до 2019 року, а мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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