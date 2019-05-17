Кабмин поручит Минэкономики и ФГИ проверить работу "Центрэнерго"

Министерство экономики и Фонд государственного имущества проведут проверку работы "Центрэнерго" по закупке угля. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующую информацию глава правительства сообщил, отвечая на вопрос, почему "Центрэнерго" не покупает уголь у государственных угледобывающих предприятий.

"Сегодня будет поручение Фонду госимущества и Министерству экономики рассмотреть вопрос, о котором вы отметили", - заявил Гройман.

Напомним, в марте глава Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что публичное акционерное общество "Центрэнерго" повторно выставят на приватизацию в апреле.

Как писало РБК-Украина позже, в начале апреля Кабинет министров продлил сроки размещения акций компании "Центрэнерго", а также назвал возможную дату объявления конкурса по ее продаже. Так, в соответствии с поручением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана повторный конкурс по приватизации "Центрэнерго" планировали объявить 16 мая, однак он так и не был объявлен.

Добавим, в декабре 2018-го Фонд госимущества отменил первый конкурс по продаже "Центрэнерго". Приватизация сорвалась после того, как два потенциальных покупателя предоставили документацию, которая не соответствовала требованиям законодательства.

Для декабрьской приватизации "Центрэнерго" оценили почти в 6 млрд гривен. Согласно меморандуму с МВФ, приватизация ряда государственных компаний, в том числе и "Центрэнерго", должна состояться в первом полугодии 2019.