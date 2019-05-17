Кабмін доручить Мінекономіки та ФДМ перевірити роботу "Центренерго"

Міністерство економіки та Фонд державного майна проведуть перевірку роботи "Центренерго" щодо закупівлі вугілля. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну інформацію глава уряду повідомив, відповідаючи на запитання, чому "Центренерго" не купляє вугілля у державних вугільнодобувних підприємств.

"Сьогодні буде доручення фонду держмайна та Міністерству економіки розглянути питання, про яке ви зазначили", - заявив Гройман.

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