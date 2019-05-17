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Кабмін доручить Мінекономіки та ФДМ перевірити роботу "Центренерго"


Гройсман заявив, що доручення буде надано сьогодні

Міністерство економіки та Фонд державного майна проведуть перевірку роботи "Центренерго" щодо закупівлі вугілля. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну інформацію глава уряду повідомив, відповідаючи на запитання, чому "Центренерго" не купляє вугілля у державних вугільнодобувних підприємств.

"Сьогодні буде доручення фонду держмайна та Міністерству економіки розглянути питання, про яке ви зазначили", - заявив Гройман.

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