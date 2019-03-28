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Фонд госимущества назвал сроки приватизации "Центрэнерго"

Новости » Энергетика    28.03.2019 - 15:39
Фонд госимущества назвал сроки приватизации "Центрэнерго"
Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

"Центрэнерго" повторно выставят на аукцион в апреле

Публичное акционерное общество "Центрэнерго" повторно выставят на приватизацию в апреле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Фонда госимущества Виталия Трубарова.

По его словам, сегодня правительственный комитет одобрил проект распоряжения о размещении акций предприятий топливно-энергетического комплекса. Речь идет о продлении срока размещения акций "Центрэнерго" до 30 сентября этого года.

"Ожидаю, что на ближайшем заседании правительства данный вопрос будет проголосован. Фонд государственного имущества вместе с инвестиционным советником Ernst & Young продолжает работу по подготовке "Центрэнерго" к продаже. Планы по приватизации этого актива неизменны, и в апреле мы повторно выставим "Центрэнерго" на конкурс", - отметил Трубаров.

Фонд госимущества назвал сроки приватизации &quot;Центрэнерго&quot;

 

Напомним, в декабре прошлого года Фонд госимущества отменил конкурс по продаже "Центрэнерго". Приватизация сорвалась после того, как два потенциальных покупателя предоставили документацию, которая не соответствовала требованиям законодательства.

Для декабрьской приватизации "Центрэнерго" оценили почти в 6 млрд гривен.

 

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