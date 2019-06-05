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Кабмин попросит президента уволить глав ОГА


По словам Гройсмана, Кабмин как можно быстрее проведет все подготовительные работы

Кабинет министров сегодня попросит президента Владимира Зеленского уволить глав обласных государственных администраций. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий.

"Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. И ожидаем, что Администрация президента вместе с Секретариатом Кабмина обработает механизмы отбора новых претендентов на должности глав ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно. Потому что в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий. Мы как можно быстрее проведем все подготовительные работы", - заявил он.

Ранее Зеленский рассказал, как будет отбирать кандидатов на должности глав ОГА. "Мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", - добавил он.

РБК-Украина писало, что главы Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и глава Николаевской областной администрации Алексей Савченко уже ушли в отставку.

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