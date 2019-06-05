ru
ua

Кабмін попросить президента звільнити голів ОДА


За словами Гройсмана, Кабмін якомога швидше проведе всі підготовчі роботи

Кабінет міністрів сьогодні попросить президента Володимира Зеленського звільнити голів обласних державних адміністрацій. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, в областях повинні бути управлінці, які будуть нести відповідальність за регіон у межах своїх повноважень.

"Ми сьогодні подаємо президенту на звільнення голів обласних державних адміністрацій. І очікуємо, що Адміністрація президента разом з Секретаріатом Кабміну обробить механізми відбору нових претендентів на посади голів ОДА, щоб ми спрацювали досить оперативно. Тому що в областях повинні бути управлінці, які будуть нести відповідальність за регіон у межах своїх повноважень. Ми якомога швидше проведемо всі підготовчі роботи", - заявив він.

Раніше Зеленський розповів, як буде відбирати кандидатів на посади голів ОДА. "Ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти кращих менеджерів, які хочуть позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні та іноземні інвестиції", - додав він.

РБК-Україна писало, що голови Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв і голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко уже пішли у відставку.

Поранена поліцейськими в Київській області дитина померла Червоний Хрест створить робочу групу з українським політв'язням
Читати всі новини