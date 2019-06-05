Кабмін попросить президента звільнити голів ОДА

Кабінет міністрів сьогодні попросить президента Володимира Зеленського звільнити голів обласних державних адміністрацій. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, в областях повинні бути управлінці, які будуть нести відповідальність за регіон у межах своїх повноважень.

"Ми сьогодні подаємо президенту на звільнення голів обласних державних адміністрацій. І очікуємо, що Адміністрація президента разом з Секретаріатом Кабміну обробить механізми відбору нових претендентів на посади голів ОДА, щоб ми спрацювали досить оперативно. Тому що в областях повинні бути управлінці, які будуть нести відповідальність за регіон у межах своїх повноважень. Ми якомога швидше проведемо всі підготовчі роботи", - заявив він.

Раніше Зеленський розповів, як буде відбирати кандидатів на посади голів ОДА. "Ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти кращих менеджерів, які хочуть позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні та іноземні інвестиції", - додав він.

РБК-Україна писало, що голови Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв і голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко уже пішли у відставку.