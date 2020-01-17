Президент поручил Кабмину урегулировать вопрос премий в "Нафтогазе"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зеленский допускает перезагрузку "Нафтогаза"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями топ-менеджерам НАК "Нафтогаз", предусмотренными за получение компенсаций от "Газпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам Зеленского, если Кабмину не удастся урегулировать ситуацию с премиями в "Нафтогазе", этим вопросом займутся юристы. Также глава государства не исключает, что "Нафтогаз" могут полностью перезагрузить.

"Они должны не только быть прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми, найти выход из этой ситуации. Если они не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Будет полностью перезагружен НАК "Нафтогаз". И мы с вами должны разработать стратегию, как это сделать", - отметил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 января во время заседания фракции "Слуга народа" обсуждали вопрос высоких заработных плат и премий в "Нафтогазе". На заседании фракции присутствовал исполнительный директор "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Также РБК-Украина писало, что, по словам Коболева, за то, что "Нафтогаз" получил от российского "Газпрома" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, некоторые работники компании получат премии. Он отметил, что получение премий предусмотрено трудовыми контрактами.