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Кабмін проситиме "Нафтогаз" скоротити виплату премій керівництву компанії

Новини » Політика     05.02.2020 - 10:11
Кабмін проситиме "Нафтогаз" скоротити виплату премій керівництву компанії
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд ухвалив рішення про впорядкування виплат зарплат керівникам міністерств

Уряд звернеться до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

Крім того, Гончарук повідомив, що уряд ухвалив рішення про впорядкування виплат зарплат керівникам міністерств.

"Справедливим буде прив’язати зарплати міністрів, заступників міністрів й інших високопосадовців до середньої зарплати по країні. Тобто якщо в усіх зарплата зменшуватиметься, то у високопосадовців теж. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат", - написав він.

За його словами, треба припиняти виплати по 200-400% премій - відтепер максимальна премія буде не більше, ніж один оклад.

"Також уряд звернеться до наглядової ради НАК «Нафтогаз України» з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на зустрічі президента Володимира Зеленським з Гончаруком після скандалу з заявою про відставку прем'єру доручили врегулювати ситуацію з преміями в "Нафтогазі". Зеленський підкреслив, що якщо не вдасться врегулювати ситуацію з преміями, за справу візьмуться юристи.

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