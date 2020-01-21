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Кабмин инициировал пересмотр зарплат топ-менеджеров госкомпаний

Новости » Политика     21.01.2020 - 20:03
Кабмин инициировал пересмотр зарплат топ-менеджеров госкомпаний
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам Алексея Гончарука, оплата труда должна быть конкурентной и справедливой

Кабинет министров Украины инициировал пересмотр зарплат топ-менеджеров государственных компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Facebook.

По словам премьера, он поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов.

"Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - отметил Гончарук.

Напомним, во время встречи с премьер-министром президент Владимир Зеленский поручил Кабмину урегулировать ситуацию с премиями в "Нафтогазе". Президент подчеркнул, что в случае, если правительству не удастся урегулировать ситуацию с премиями, за дело возьмутся юристы. Речь идет о премиях топ менеджерам "Нафтогаза", предусмотренных за получение компенсаций от российского "Газпрома".

Ранее Алексей Гончарук заявил, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

Добавим, что 11 декабря министр юстиции Денис Малюська заявил, что может покинуть свою работу, потому что его не устраивает зарплата в 29 тыс. гривен в месяц. Но уже через месяц Малюська заявил, что пока не собирается в отставку со своей должности.

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