Кабмін пообіцяв щорічну допомогу полоненим на оплату праці адвокатів

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Сім'ї полонених зможуть щорічно отримувати кошти

Кабінет міністрів України гарантував щорічну допомогу для оплати праці адвокатів, які займаються питаннями українських полонених і політв'язнів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні уряду внесли зміни в Порядок використання коштів на ці цілі. Таким чином, оплата роботи юристів і адвокатів може проводитися щорічно, поки полонений або політв'язень незаконно утримується, у разі повторного звернення про надання допомоги.

При цьому звернення може бути як особистими, так і через члена сім'ї, близького родича або законного представника.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов отримав премію Сахарова в Європейському парламенті. Сенцова звільнили в рамках великого обміну полоненими, який відбувся 7 вересня.

Крім того, раніше представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, що на окупованому півострові утримують не менше 110 політв'язнів.