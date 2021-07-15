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Кабмин может получить право согласовывать изменение целевого назначения лесов

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июля 2021 18:02
Кабмин может получить право согласовывать изменение целевого назначения лесов Фото: Рада планирует уполномочить Кабмин согласовывать изменение целевого назначения лесов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинету министров могут предоставить право согласовывать изменение целевого назначения лесов. Верховная рада одобрила законопроект №5650 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон призван решить два блока проблем в сфере охраны окружающей среды: сохранение лесов и их площади; устранение рисков для биоразнообразия природных экосистем, которые возникли в результате земельной децентрализации.

Он определяет механизм сохранения самосейных лесов, запрещает распашку пастбищ и сенокосов до 2025 года.

Предусмотрена инвентаризация отличных от пашни участков, переданных из государственной в коммунальную собственность.

Кабмину предоставляют право согласовывать изменение целевого назначения лесов на землях всех категорий и право предоставлять в постоянное пользование леса госформы собственности для ведения лесного хозяйства.

Упрощается процедура перевода земель частной собственности в земли лесного фонда.

В документе прописан механизм выкупа государством земучастков для сохранения территорий природно-заповедного фонда и ведения лесного хозяйства.

Напомним, комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал ВР принять соответствующий законопроект №5650.

Как писало РБК-Украина, 7 июня глава государства Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы в Украине за три года должны высадить миллиард деревьев.

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