ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин может получить право согласовывать изменение целевого назначения лесов

Новина українською →
Украина, Пятница 09 июля 2021 09:32
Кабмин может получить право согласовывать изменение целевого назначения лесов Фото: Кабмину хотят разрешить согласовывать изменение целевого назначения лесов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинету министров могут предоставить право согласовывать изменение целевого назначения лесов. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5650.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В комитете отметили, что документ должен решить два блока проблем в сфере охраны окружающей среды: сохранение лесов и их площади; устранение рисков для биоразнообразия природных экосистем, которые возникли в результате земельной децентрализации.

Закон определяет механизм сохранения самосейных лесов, запрещает распашку пастбищ и сенокосов до 2025 года.

Предусмотрена инвентаризация отличных от пашни участков, переданных из государственной в коммунальную собственность.

Кабмину предоставляется право согласовывать изменение целевого назначения лесов на землях всех категорий и право предоставлять в постоянное пользование леса госформы собственности для ведения лесного хозяйства.

Упрощается процедура перевода земель частной собственности в земли лесного фонда.

В документе прописан механизм выкупа государством земучастков для сохранения территорий природно-заповедного фонда и ведения лесного хозяйства.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект в повестку дня сессии и принять его за основу с дополнениями, утвержденными комитетом", - указано в сообщении.

Напомним, 7 июня глава государства Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы в Украине за три года должны высадить миллиард деревьев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины лес Верховная рада
NEWS
В Украине 655 новых случаев коронавируса
В Украине 655 новых случаев коронавируса
DAILY
Опаснее чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире