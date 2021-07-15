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Кабмін може отримати право погоджувати зміну цільового призначення лісів

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Україна, Четвер 15 липня 2021 18:02
Кабмін може отримати право погоджувати зміну цільового призначення лісів Фото: Рада планує уповноважити Кабмін погоджувати зміну цільового призначення лісів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінету міністрів можуть надати право погоджувати зміну цільового призначення лісів. Верховна рада схвалила законопроект №5650 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Закон покликаний вирішити два блоки проблем у сфері охорони довкілля: збереження лісів та їх площі; усунення ризиків для біорізноманіття природних екосистем, які виникли внаслідок земельної децентралізації.

Він визначає механізм збереження самосійних лісів, забороняє розорювання пасовищ і сіножатей до 2025 року.

Передбачена інвентаризація відмінних від ріллі ділянок, переданих з державної у комунальну власність.

Кабміну надають право погоджувати зміну цільового призначення лісів на землях усіх категорій та право надавати в постійне користування ліси держформи власності для ведення лісового господарства.

Спрощується процедура переведення земель приватної власності в землі лісогосподарського призначення.

У документі прописаний механізм викупу державою земділянок для збереження територій природно-заповідного фонду та ведення лісового господарства.

Нагадаємо, комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував ВР ухвалити відповідний законопроект №5650.

Як писало РБК-Україна, 7 червня глава держави Володимир Зеленський підписав указ про збереження та відновлення лісів. У рамках цієї програми в Україні за три роки повинні висадити мільярд дерев.

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