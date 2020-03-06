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Кабмин пока не будет увольнять руководство таможни, - Шмыгаль

Новости » Политика     06.03.2020 - 21:57
Кабмин пока не будет увольнять руководство таможни, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство выясняет причины невыполнения таможней доходов госбюджета

Кабинет министров не будет принимать никаких кадровых решений в отношении руководства Государственной таможенной службы до определения причин невыполнения госбюджета. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас правительство изучает причины невыполнения бюджета таможней за первые 2 месяца нового года и ищет источники для его выполнения в первом квартале.

"Это первоочередная задача", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что после проведения аудита Кабинет министров обнародует информацию о причинах невыполнения бюджета и определит дальнейшую судьбу руководства таможни.

"Для того, чтобы принимать кадровые решения, надо иметь основания. Надо определить, какова причина (невыполнения бюджета - ред.), и тогда можно принимать обоснованные кадровые решения", - резюмировал премьер.

Напомним, ранее в правительстве заявляли, что ожидают недовыполнения государственного бюджета по поступлениям с таможни. Бывший премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что недовыполнение прежде всего связано с курсовой разницей.

Также РБК-Украина сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраинытаможняМаксим Нефедов
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