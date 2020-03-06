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Кабмін поки не буде звільняти керівництво митниці, - Шмигаль

Новини » Політика     06.03.2020 - 21:57
Кабмін поки не буде звільняти керівництво митниці, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд з’ясовує причини невиконання митницею доходів держбюджету

Кабінет міністрів не буде приймати жодних кадрових рішень щодо керівництва Державної митної служби до визначення причин невиконання держбюджету. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі уряд досліджує причини невиконання бюджету митницею за перші 2 місяці нового року та шукає джерела для його виконання у першому кварталі.

"Це першочергове завдання", - наголосив Шмигаль.

Глава уряду додав, що після проведення аудиту Кабінет міністрів надасть всю необхідну інформацію про причини невиконання бюджету і визначить подальшу долю керівництва митниці.

"Для того, щоб приймати кадрові рішення, треба мати грунтовні підстави. Треба визначити, яка причина (невиконання бюджета - ред.), і тоді можна приймати обгрунтовані кадрові рішення", - резюмував прем’єр.

Нагадаємо, раніше в уряді заявляли, що очікують недовиконання державного бюджету по надходженнях з митниці. Колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук пояснював, що недовиконання перш за все пов'язане з курсовою різницею.

Також РБК-Україна повідомляло, що Національної антикорупційне бюро відкрило справу про можливу корупцію голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнимитницяМаксим Нефедов
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