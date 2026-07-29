Кабмін погодив податок на посилки, але з винятком

Уряд направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує пільгу на ПДВ для імпортних товарів з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Сергія Корецького.
Наразі імпортні товари вартістю до 150 євро, що надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу, аби привести українські правила у відповідність до законодавства ЄС.
Приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться.
За словами прем'єр-міністра, зміна покликана створити рівні умови для всіх учасників ринку та підтримати українських виробників у чесній конкуренції.
Очікується, що рішення забезпечить понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету щороку - ці кошти планують спрямувати на фінансування оборони, стійкості держави та розвитку економіки.
Якщо депутати підтримають законопроєкт, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року - бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватись.
Уряд також доручив Міністерству фінансів та іншим відповідальним органам опрацювати питання з парламентськими комітетами й фракціями, а також детально пояснити громадськості норми законопроєкту.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що окремі категорії громадян в Україні мають право на податкову соціальну пільгу, яка дозволяє зменшити суму податку із заробітної плати - зокрема, скористатись нею можуть особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю за умови дотримання встановлених вимог.
Також ми писали, що власники житла, які здають нерухомість в оренду, зобов'язані декларувати отриманий дохід і сплачувати передбачені законом податки - за ухилення передбачені фінансові санкції, а для легалізації ринку оренди готують зниження податкового навантаження на орендодавців із 2027 року.