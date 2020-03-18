Кабмін підвищив ліміти за програмою доступних кредитів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ліміти за програмою "5-7-9" підняли до 2 млн гривень

Кабінет міністрів України підвищив ліміти за програмою доступних кредитів "5-7-9" для малого бізнесу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні уряд підвищив максимальну суму такого кредиту з 1,5 до 2 млн гривень. Крім того, розширено інвестиційні цілі на такий кредит. Тепер гроші будуть давати на придбання нежитлової нерухомості для здійснення господарської діяльності без права передачі його третім особам, на придбання об'єктів права інтелектуальної власності за договорами франчайзингу, а також на докредитування в розмірі не більше 25% від вартості інвестиційного проекту.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, з 3 лютого почала працювати державна програма підтримки малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%". Щоб отримати кредит на пільгових умовах, необхідно пройти кілька етапів відбору. Зокрема, потрібно показати бізнес-план, а також внести свій грошовий внесок. Процентна ставка за кредитом залежить від річного обороту такого бізнесу, а також від кількості створених робочих місць.