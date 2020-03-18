ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін підвищив ліміти за програмою доступних кредитів

Новини » Економіка     18.03.2020 - 14:30
Кабмін підвищив ліміти за програмою доступних кредитів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ліміти за програмою "5-7-9" підняли до 2 млн гривень

Кабінет міністрів України підвищив ліміти за програмою доступних кредитів "5-7-9" для малого бізнесу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні уряд підвищив максимальну суму такого кредиту з 1,5 до 2 млн гривень. Крім того, розширено інвестиційні цілі на такий кредит. Тепер гроші будуть давати на придбання нежитлової нерухомості для здійснення господарської діяльності без права передачі його третім особам, на придбання об'єктів права інтелектуальної власності за договорами франчайзингу, а також на докредитування в розмірі не більше 25% від вартості інвестиційного проекту.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, з 3 лютого почала працювати державна програма підтримки малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%". Щоб отримати кредит на пільгових умовах, необхідно пройти кілька етапів відбору. Зокрема, потрібно показати бізнес-план, а також внести свій грошовий внесок. Процентна ставка за кредитом залежить від річного обороту такого бізнесу, а також від кількості створених робочих місць.

Уряд очікує на допомогу від МВФ найближчим часом
Новини України Кабінет Міністрів Україникредитбизнес
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся