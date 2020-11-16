Кабмин подготовил дополнительные меры для поддержки бизнеса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня. В частности, возобновляется программа по частичной безработице.

Об этом Шмыгаль заявил на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

"В частности, мы возобновляем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего", - заявил он.

При этом премьер добавил, что также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса в рамках программы "5-7-9".

Он также сообщил, что уже проведен ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в работе из-за карантина выходного дня.

Напомним, ранее Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки отраслей, наиболее пострадавших от карантина выходного дня.

Кроме того, 16 ноября премьер-министр собрал мэров на онлайн-встречу для обсуждения карантина выходного дня.