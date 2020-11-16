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Кабмін підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня. Зокрема, відновлюється програма по частковому безробіттю.

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Про це Шмигаль заявив на селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

"Зокрема, ми відновлюємо підтримку малих підприємців з дітьми, програму по частковому безробіттю, коли компенсується частина зарплати робітника", - заявив він.

При цьому прем'єр додав, що також будуть діяти "кредитні канікули" для бізнесу в рамках програми "5-7-9".

Він також повідомив, що вже проведено ряд зустрічей з бізнесом, який був обмежений в роботі через карантин вихідного дня.

Нагадаємо, раніше Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки галузей, найбільш постраждалих від карантину вихідного дня.

Крім того, 16 листопада прем'єр-міністр зібрав мерів на онлайн-зустріч для обговорення карантину вихідного дня.

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