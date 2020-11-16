Карантин выходного дня: Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки бизнеса

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки отраслей, наиболее пострадавших от карантина выходного дня. Начать поддержку с их помощью планируется уже на этой неделе.

Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания, передает правительственный портал.

Шмыгаль заверил, что Кабинет министров сейчас сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

"На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше всего", - сказал премьер -министр.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что жесткий локдаун, который закроет страну на три недели, сильно ударит по украинской экономике.

"Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю. Коэффициент прироста за неделю позволит нам как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности", - добавил он.

Напомним, Шмыгаль заявил, что эффект карантина выходного дня можно будет увидеть через 2-3 недели. Любые противоэпидемические мероприятия не дают мгновенного результата.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр сегодня собрал мэров на онлайн-встречу для обсуждения карантина выходного дня.