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Кабмин при поддержке "Метинвеста" направил в Грецию спецсамолет для тушения пожаров

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Киев, Пятница 06 августа 2021 18:48
Кабмин при поддержке "Метинвеста" направил в Грецию спецсамолет для тушения пожаров Фото: Кабмин при поддержке "Метинвеста" направил спецсамолет в Грецию
Автор: Наталия Гурковская

Правительство Украины при поддержке группы "Метинвест" Рината Ахметова направило специальный самолет в Грецию для тушения лесных пожаров, охвативших страну.

Об этом пишет РБК-Украина.

Борт с пожарными Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" в пятницу, 6 августа.

"Греция обратилась к украинскому правительству с просьбой предоставить помощь отрядом спасателей в тушении пожаров, которые сейчас бушуют в Греции", - сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Он сообщил, что отряд в составе 100 человек был оперативно собран менее чем за сутки из 10 областей страны.

"Вчера была начата подготовка и сегодня, по решению правительства, отряд службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач. Личный состав всем необходимым обеспечен", - отметил он.

Он добавил, что на данный момент точно сказать, как долго продлится операция, невозможно, и при необходимости Украины готова отправить в Грецию больше спасателей.

"Очень сложно сказать (сколько продлится операция, - ред.). Предварительно, 10-15 дней. Будем принимать решение по обстановке", - сказал глава ГСЧС, добавив, что стоимость операции сейчас также определить сложно.

Перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс в обе стороны.

Это не первый раз, когда компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году "Метинвест" профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский дал поручение Кабмину отправить 100 украинских опытных пожарных в Грецию с необходимым оборудованием на помощь в Грецию.

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