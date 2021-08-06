Кабмін за підтримки "Метінвесту" направив до Греції спецлітак для гасіння пожеж

Уряд України за підтримки групи " Метінвест " Ріната Ахметова направив спеціальний літак до Греції для гасіння лісових пожеж , що охопили країну.

Борт з пожежниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилетів з київського аеропорту "Жуляни" у п'ятницю, 6 серпня.

"Греція звернулася до українського уряду з проханням надати допомогу загоном рятувальників в гасінні пожеж, які зараз вирують в Греції", - сказав голова ДСНС Микола Чечоткін.

Він повідомив, що загін у складі 100 осіб був оперативно зібраний менш ніж за добу з 10 областей країни.

"Вчора була розпочата підготовка і сьогодні, за рішенням уряду, загін служби України з надзвичайних ситуацій у складі 100 осіб відправляється до Греції, щоб одразу приступити до виконання своїх завдань. Особовий склад всім необхідним забезпечений", - зазначив він.

Він додав, що на цей час точно сказати, як довго триватиме операція, неможливо, й при необхідності Україна готова відправити до Греції більше рятувальників.

"Дуже складно сказати (скільки триватиме операція, - ред.). Попередньо, 10-15 днів. Будемо приймати рішення за ситуацією", - сказав голова ДСНС, додавши, що вартість операції зараз також визначити складно.

Переліт став можливий завдяки українській промисловій компанії "Метінвест", яка оперативно включилася у процес й оплатила рейс в обидві сторони.

Це не перший раз, коли компанія проявляє ініціативу у подібних суспільно важливих питаннях. Минулого року "Метінвест" профінансував виліт літака з Китаю з гуманітарним вантажем для допомоги Україні в протистоянні поширенню COVID-19.