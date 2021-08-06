Кабмін за підтримки "Метінвесту" направив до Греції спецлітак для гасіння пожеж
Уряд України за підтримки групи "Метінвест" Ріната Ахметова направив спеціальний літак до Греції для гасіння лісових пожеж, що охопили країну.
Про це пише РБК-Україна.
Борт з пожежниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилетів з київського аеропорту "Жуляни" у п'ятницю, 6 серпня.
"Греція звернулася до українського уряду з проханням надати допомогу загоном рятувальників в гасінні пожеж, які зараз вирують в Греції", - сказав голова ДСНС Микола Чечоткін.
Він повідомив, що загін у складі 100 осіб був оперативно зібраний менш ніж за добу з 10 областей країни.
"Вчора була розпочата підготовка і сьогодні, за рішенням уряду, загін служби України з надзвичайних ситуацій у складі 100 осіб відправляється до Греції, щоб одразу приступити до виконання своїх завдань. Особовий склад всім необхідним забезпечений", - зазначив він.
Він додав, що на цей час точно сказати, як довго триватиме операція, неможливо, й при необхідності Україна готова відправити до Греції більше рятувальників.
"Дуже складно сказати (скільки триватиме операція, - ред.). Попередньо, 10-15 днів. Будемо приймати рішення за ситуацією", - сказав голова ДСНС, додавши, що вартість операції зараз також визначити складно.
Переліт став можливий завдяки українській промисловій компанії "Метінвест", яка оперативно включилася у процес й оплатила рейс в обидві сторони.
Це не перший раз, коли компанія проявляє ініціативу у подібних суспільно важливих питаннях. Минулого року "Метінвест" профінансував виліт літака з Китаю з гуманітарним вантажем для допомоги Україні в протистоянні поширенню COVID-19.
Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський дав доручення Кабміну відправити 100 українських досвідчених пожежників в Грецію з необхідним обладнанням на допомогу.