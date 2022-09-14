Кабмин подал в Раду проект госбюджета Украины на 2023 год

"Изучаем проект на 2023 год, который правительство уже передало на рассмотрение Верховной рады", - написал он.

Между тем, проект документа на сайте Рады пока отсутствует.

Кабинет министров одобрил проект закона о госбюджете на 2023 год 13 сентября.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 1 трлн 136 млрд гривен или почти 50% всего бюджета будет направлено на сектор безопасности и обороны.

В проект закладывается общая сумма доходов в 1 трлн 279 млрд гривен, что на 17,6% меньше, чем в 2022 году (1 трлн 553 млрд гривен).

Согласно проекту госбюджета, общие расходы в 2023 году составят 2 трлн 514 млрд гривен, что на 4,5% меньше, чем в 2022 году (2 трлн 633 млрд гривен).

Правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.

Шмыгаль заявил, что одними из главных приоритетов проекта госбюджета Украины на 2023 год стали социальные программы. По его словам, 35% от всех расходов будут составлять пенсии, субсидии и другие соцвыплаты.

Между тем, социальные расходы бюджета сокращены до 405 млрд гривен за счет снижения дотаций Пенсионному фонду на 20 млрд гривен.

Правительство ожидает, что номинальный ВВП составит 6 трлн 399 млрд гривен, реальный ВВП вырастет на 4,6%.