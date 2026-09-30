Кабмін планує розширити можливості для бізнесу щодо придбання української ППО

Як зазначив глава відомства, Росія дедалі активніше завдає ударів по промислових об'єктах, складах, логістичних вузлах та центрах обробки даних.

Кравченко наголосив, що лише у 2026 році російські атаки на український бізнес призвели до аномальних збитків - йдеться про близько 10 мільярдів доларів.

Він також нагадав, що Росія фактично заблокувала чорноморські порти, через які до початку блокади проходила основна частина експорту країни.

За словами Кравченка, цього року Кабмін краще підготувався до ще однієї важкої зими під російськими атаками.

"Щоб захиститися від майбутніх ударів, уряд зараз обговорює способи дозволити більшій кількості приватних компаній купувати українські системи протиповітряної оборони", - заявив міністр.

Попри це, він попередив, що підприємства ніколи не зможуть на 100% захистити себе від російських ракет та безпілотників.