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Кабмин планирует расширить возможности бизнеса для приобретения украинской ПВО

11:45 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Бизнес может получить больше возможностей для защиты от атак РФ (Getty Images)

В Кабинете Министров Украины активно обсуждают, как защитить бизнес от новых российских ударов. Один из вариантов - расширить возможности для приобретения отечественной ПВО.

Об этом заявил министра экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отметил глава ведомства, Россия все активнее наносит удары по промышленным объектам, складам, логистическим узлам и центрам обработки данных.

Кравченко подчеркнул, что только в 2026 году российские атаки на украинский бизнес привели к аномальному ущербу - речь идет примерно о 10 миллиардах долларов.

Он также напомнил, что Россия фактически заблокировала черноморские порты, через которые до начала блокады проходила основная часть экспорта страны.

По словам Кравченко, в этом году Кабмин лучше подготовился к еще одной тяжелой зиме на фоне российских атак.

"Чтобы защититься от будущих ударов, правительство сейчас обсуждает способы разрешить большему количеству частных компаний покупать украинские системы противовоздушной обороны", - заявил министр.

Несмотря на это, он предупредил, что предприятия никогда не смогут на 100% защитить себя от российских ракет и беспилотников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин заложил в проект госбюджета на следующий год новую программу компенсации военного ущерба бизнесу на 58,7 млрд гривен.

Подробнее об этом читайте в нашем материале " Страхование в тупике: фонд помощи для бизнеса уперся в налоги и нехватку средств".

Также узнайте главную цель повышения НДС в Украине. Глава Кабмина Сергей Корецкий объяснил, почему планируют принять такое решение.

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