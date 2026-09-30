Кабмин планирует расширить возможности бизнеса для приобретения украинской ПВО

В Кабинете Министров Украины активно обсуждают, как защитить бизнес от новых российских ударов. Один из вариантов - расширить возможности для приобретения отечественной ПВО.

Об этом заявил министра экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отметил глава ведомства, Россия все активнее наносит удары по промышленным объектам, складам, логистическим узлам и центрам обработки данных.

Кравченко подчеркнул, что только в 2026 году российские атаки на украинский бизнес привели к аномальному ущербу - речь идет примерно о 10 миллиардах долларов.

Он также напомнил, что Россия фактически заблокировала черноморские порты, через которые до начала блокады проходила основная часть экспорта страны.

По словам Кравченко, в этом году Кабмин лучше подготовился к еще одной тяжелой зиме на фоне российских атак.

"Чтобы защититься от будущих ударов, правительство сейчас обсуждает способы разрешить большему количеству частных компаний покупать украинские системы противовоздушной обороны", - заявил министр.

Несмотря на это, он предупредил, что предприятия никогда не смогут на 100% защитить себя от российских ракет и беспилотников.