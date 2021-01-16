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Кабмин выделил дополнительные деньги на выплату ФОПам по 8 тысяч гривен

Киев, Суббота 16 января 2021 09:23
Кабмин выделил дополнительные деньги на выплату ФОПам по 8 тысяч гривен
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил средства на завершение выплат единовременной материальной помощи по 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам. Из специального фонда государственного бюджета 2021 года направляется 201 млн гривен.

Постановление правительства от 13 января 2021 года обнародовано на Правительственном портале.

Согласно постановлению, средства выделяются Министерству социальной политики для завершения оказания единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.

По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек.

Всего за единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФОПов и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 20201 года. До нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре.

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