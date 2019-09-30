Кабмин планирует снизить потребление контента РФ украинцами вдвое

Кабинет министров планирует снизить потребление контента Российской Федерации украинцами вдвое за пять лет. Об этом говорится в Программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной рады.

В частности, в программе Кабмин выделил такую ​​цель "Украинец реже сталкивается с манипулятивными и фейковыми новостями, сообщениями и материалами". Показателями эффективности выполнения этой цели являются:

объем манипулятивного контента снизился вдвое (индекс);

потребление контента государства-агрессора снизилось вдвое.

В правительстве анонсировали создание условий для рынка медиа услуг, расширение возможностей для информирования населения на временно оккупированных территориях, а также стимулирование создания качественного информационного пространства через идентификацию манипулятивного контента и реализацию программы поддержки создания медиа продуктов, которые будут противодействовать информационной агрессии.

"Особое внимание будет уделено работе с информационными атаками со стороны государства-агрессора с целью снижения их влияния на граждан Украины, в частности через принятие мер для уменьшения потребления контента государства-агрессора минимум вдвое. Это позволит в своей совокупности уменьшить вред, наносимый гражданам Украины в результате распространения фейков, в частности уменьшить количество социальных конфликтов", - говорится в тексте программы.

Напомним, ранее утром сообщалось, что в Раде зарегистрирован проект постановления №2186 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины". Так, документ внесли в Раду 29 сентября, однако текст постановления, как и программы действий правительства отсутствовал.

Позже на сайте парламента появился текст программы.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин в воскресенье, 29 сентября, одобрил Программу действий правительства.

Добавим также, глава правительства Алексей Гончарук заявил, что в Верховной раде представят Программу действий Кабинета министров Украины на этой неделе.