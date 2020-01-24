Кабмин планирует привлечь средства ЕС на земельную реформу

Кабинет министров планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Как отметил министр, правительство одобрило проект соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине".

В случае подписания соглашения планируется помощь Украине по направлениям:

институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности;

поддержка малых фермерских хозяйств;

поддержка земельной реформы.

Напомним, 28 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли. Комитет рекомендовал учесть поправку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, государства, общины и украинские компании, основанные украинцами.

Также спикер Совета Дмитрий Разумков сообщал, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.