Кабмин не планирует повышение тарифов в ближайшее время

Кабинет министров Украины не планирует повышение тарифов в ближайшее время. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство на заседании в среду не принимало никаких решений по росту тарифов.

"Мы хотим сделать так, чтобы тарифы не увеличивались. Единственное, что я могу точно сказать, сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось. Правительство не планирует в ближайшее время делать что-то такое, чтобы повышались тарифы", - заявил Гончарук.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что при улучшении энергоэффективности в следующие 5 лет украинская семья сможет экономить на коммунальных тарифах до 8-10 тысяч гривен в год.

Как писало РБК-Украина, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения с 1 января 2020 года на 29,64%.

Добавим также, в конце августа в Кабинете министров выступили против повышения тарифов на тепло в новом отопительном сезоне.