В Раде рассказали, сколько украинцы смогут экономить на коммуналке

Фото: Андрей Герус (Виталий Носач/РБК-Украина)

Герус заявил, что экономия на ЖК услугах возможна при условии улучшения энергоэффективности в следующие 5 лет

При улучшении энергоэффективности в следующие 5 лет украинская семья сможет экономить на коммунальных тарифах до 8-10 тысяч гривен в год. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в Программе действий Кабинета министров прописано, что за 5 лет должен снизиться уровень потерь тепла, уровень потерь горячей воды и улучшиться энергоэффективность.

"В программе правительства прописано, что за 5 лет должен снизиться уровень потерь тепла, уровень потерь горячей воды и улучшиться энергоэффективность таким образом, чтобы показатель уменьшения составлял 20%. Я хочу сказать, что 20% - это практически означает уменьшение или экономия на коммунальных тарифах, на коммунальных платежках для каждой украинской семьи в пределах 8-10 тысяч гривен в год. Таким образом, это действительно можно сказать, что это единоцентричная программа. Потому что ее действие почувствует на себе каждый украинец", -заявил Герус.

Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец августа 2019 года составила 52,1 млрд грн, что на 0,9 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (53 млрд грн).

Как писало РБК-Украина, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

Добавим также, 4 сентября Фонд энергоэффективности начал реализовывать программу комплексной модернизации многоэтажек "Энергодом".