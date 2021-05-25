Кабмин планирует погасить 11 млрд гривен долга по пенсиям переселенцам с Донбасса

Пенсионный фонд Украины подготовил проект постановления Кабинета министров О порядке выплаты пенсий, которіе не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам. Документ касается лиц, которые отказались от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.
Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Проектом акта предусмотрено, что пенсионные выплаты за прошлый период, в том числе начисленные во исполнение решений суда, вступивших в законную силу, осуществляются получателям пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда.
Реализация проекта акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд грн. Планируется, что выплаты начнутся с 2022 года и продлятся до конца 2024 года. При этом отмечается, что расчет проведен по пенсионерам, которым осуществляются пенсионные выплаты.
"Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Пенсионном фонде Украины учитывается 76,7 млрд гривен невыплаченных пенсионных выплат за прошлые периоды пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, которые не находятся на учете на территории, подконтрольной украинской власти. В случае их обращения указанные расходы необходимо будет предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда Украины в следующих бюджетных периодах", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Напомним, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в интервью РБК-Украина заявила, что правительство Украины задолжало 10,5 миллиардов гривен пенсий внутренним переселенцам за период 2015-2016 годов. Тогда выплаты прекращали около 400 тысячам пенсионеров.
Отметим, глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью РБК-Украина заявила, что нужен закон об остановке выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, которые находящимся на подконтрольной правительству территории.