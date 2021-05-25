Уряд планує погасити 11 млрд гривень боргу за пенсіями переселенцям з Донбасу

Проектом акту передбачено, що пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, що набрали законної сили, здійснюються одержувачам пенсій або щомісячного довічного грошового утримання за окремою програмою, передбаченою у бюджеті Пенсійного фонду.

Реалізація проекту акту потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету України у сумі 11 млрд грн. Планується, що виплати розпочнеться з 2022 року і триватимуть до кінця 2024 року. При цьому зазначається, що розрахунок проведено по пенсіонерах, яким здійснюються пенсійні виплати.

"Крім того, станом на 1 квітня 2021 року в Пенсійному фонді України обліковується 76,7 млрд гривень невиплачених пенсійних виплат за минулі періоди пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб, які не знаходяться на обліку на території, підконтрольній українській владі. У разі їх звернення зазначені видатки необхідно буде передбачати в бюджеті Пенсійного фонду України в наступних бюджетних періодах", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.