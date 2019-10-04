Кабмин планирует до конца года перевести документооборот с Радой в электронную форму

Депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме
Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует до конца 2019 года перевести документооборот между Верховной радой и Кабинетом министров в электронную форму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Facebook.
Дубилет рассказал, что недавно в Кабмин на имя премьера поступило депутатское обращение, но перепутано имя и отчество.
"Решили проявить инициативу, набрали помощника этого депутата и посоветовали исправить ошибку и направить еще одно письмо. И вдруг помощник им говорит, что они не присылали никаких обращений. Кто-то подделал его подпись и направил это обращение в надежде, что премьер поручит профильному министру разобраться", - отметил он.
Дубилет разработал предварительный план перехода документооборота между парламентом и Кабмином на электронный:
Напомним, в правительстве в течение 6-9 месяцев планируют перевести в цифровой формат значительное количество документов из отдела кадров. Правительство планирует запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме.
Также в Кабмине предлагают избавится от бумажной копии дипломов, информации о связанных компаниях, копии паспортов, автобиографии и трудовых книжек. Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений предлагают также перевести в цифру.
Также РБК-Украина сообщало, что в Кабинете министров Украины рассматривают возможность собрать все министерства в одном здании.