Кабмин планирует до конца года перевести документооборот с Радой в электронную форму

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует до конца 2019 года перевести документооборот между Верховной радой и Кабинетом министров в электронную форму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

Дубилет рассказал, что недавно в Кабмин на имя премьера поступило депутатское обращение, но перепутано имя и отчество.

"Решили проявить инициативу, набрали помощника этого депутата и посоветовали исправить ошибку и направить еще одно письмо. И вдруг помощник им говорит, что они не присылали никаких обращений. Кто-то подделал его подпись и направил это обращение в надежде, что премьер поручит профильному министру разобраться", - отметил он.

Дубилет разработал предварительный план перехода документооборота между парламентом и Кабмином на электронный:

Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме. Скорее всего с ЭЦП (электронная цифровая подпись).

Вероятно, стоит эти обращения публиковать на сайте для большей прозрачности.

Наладить правильный алгоритм внутри Кабмина для качественной обработки таких обращений, ведь вокруг любого депутатского обращения происходит очень много работы с очень низким КПД.

Напомним, в правительстве в течение 6-9 месяцев планируют перевести в цифровой формат значительное количество документов из отдела кадров. Правительство планирует запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме.

Также в Кабмине предлагают избавится от бумажной копии дипломов, информации о связанных компаниях, копии паспортов, автобиографии и трудовых книжек. Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений предлагают также перевести в цифру.

Также РБК-Украина сообщало, что в Кабинете министров Украины рассматривают возможность собрать все министерства в одном здании.