Кабмін планує до кінця року перевести документообіг з Радою в електронну форму

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет планує до кінця 2019 року перевести документообіг між Верховною радою і Кабінетом міністрів в електронну форму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Facebook.

Дубілет розповів, що нещодавно в Кабмін на ім'я прем'єра надійшло депутатське звернення, але переплутано ім'я та по батькові.

"Вирішили проявити ініціативу, набрали помічника цього депутати та порадили виправити помилку і надіслати ще один лист. І раптом помічник їм каже, що вони не надсилали жодних звернень. Хтось підробив його підпис та надіслав це звернення з надією, що прем’єр доручить профільному міністру розібратись", - зазначив він.

Дубілет розробив попередній план переходу документообігу між парламентом і Кабміном на електронний:

Всі без винятку депутатські запити та звернення повинні направлятися в електронній формі. Швидше за все з ЕЦП (електронний цифровий підпис).

Можливо, варто ці звернення публікувати на сайті для більшої прозорості.

Треба налагодити правильний алгоритм всередині Кабміну для якісної обробки таких звернень, адже навколо будь-якого депутатського звернення відбувається дуже багато роботи з дуже низьким ККД.

Нагадаємо, в уряді протягом 6-9 місяців планують перевести в цифровий формат значна кількість документів з відділу кадрів. Уряд планує заборонити подачу документів на прийом на роботу або на конкурси в паперовій формі.

Також у Кабміні пропонують позбутися паперової копії дипломів, інформації про пов'язані компанії, копії паспортів, автобіографії та трудових книжок. Весь оборот, який стосується конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень пропонують також перевести в цифру.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Кабінеті міністрів України розглядають можливість зібрати всі міністерства в одній будівлі.