В Кабмине предлагают собрать все министерства в одном здании

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Все министерства могут разместить в здании Кабмина на Грушевского

В Кабинете министров Украины рассматривают возможность собрать все министерства в одном здании. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, рассматривается возможность централизовать все, где это не будет мешать эффективной работе.

"Причем я уверен, что в этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов. Само собой, чтобы эффективно все централизовать многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму… Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву", - отметил Дубилет.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского отказалась от переезда Офиса.

"Пока мы не смогли этого сделать, потому что есть очень много вопросов в сфере безопасности и связи. И с этой точки зрения любой переезд, в Украинский дом или в другие места, которые мы рассматривали, он связан с большой частью работы", - прокомментировал Богдан отсрочку переезда.

В конце августа он заявлял, что до сих пор не могли подобрать место для переезда Офиса.