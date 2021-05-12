Уряд планує додатково зібрати 60 млрд гривень податків: що передбачає законопроект
Міністерство фінансів України підготувало проект змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Законопроект дасть можливість збирати з платників додатково понад 60 млрд гривень на рік.
Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання уряду 12 травня, яке транслювалося на Youtube.
"Прийняття законопроекту дасть можливість отримати додаткові річні надходження понад 60 млрд гривень", - сказав він.
За його словами, гроші будуть отримані за рахунок приведення абсолютних ставок податків до фактичного рівня макропоказників, що дасть 6 млрд гривень. Передбачається відповідність акцизних ставок, рентних платежів до фактичної інфляції.
У планах уряду протидія "скруткам", неповерненню валютної виручки та боротьба з необлікованим використанням землі та тіньовим обігом с/г продукції. Також планується підвищення ефективності справляння рентних платежів з видобування корисних копалин, повідомив Марченко.
Як зазначив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд схвалить законопроект та передасть його до Ради.
Нагадаємо, Верховна рада 30 березня схвалила в першому читанні законопроект, який за допомогою подачі "нульової декларації" передбачає для громадян так звану податкову амністію.
Як повідомляло РБК-Україна, нульове декларування буде добровільним, показувати потрібно буде доходи, які були отримані без сплати податків.