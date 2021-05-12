Уряд планує додатково зібрати 60 млрд гривень податків: що передбачає законопроект

Міністерство фінансів України підготувало проект змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Законопроект дасть можливість збирати з платників додатково понад 60 млрд гривень на рік.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання уряду 12 травня, яке транслювалося на Youtube .

"Прийняття законопроекту дасть можливість отримати додаткові річні надходження понад 60 млрд гривень", - сказав він.

За його словами, гроші будуть отримані за рахунок приведення абсолютних ставок податків до фактичного рівня макропоказників, що дасть 6 млрд гривень. Передбачається відповідність акцизних ставок, рентних платежів до фактичної інфляції.

У планах уряду протидія "скруткам", неповерненню валютної виручки та боротьба з необлікованим використанням землі та тіньовим обігом с/г продукції. Також планується підвищення ефективності справляння рентних платежів з видобування корисних копалин, повідомив Марченко.

Як зазначив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд схвалить законопроект та передасть його до Ради.