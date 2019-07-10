Кабмин планирует доплаты пенсионерам с большим стажем на постоянной основе

Фото: Павел Розенко (УНИАН)

Решение принято правительством без изменений в законы

Начаты с 1 июля доплаты пенсионерам с большим страховым стажем будут осуществляться на постоянной основе. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает служба вице-прем'ер-министра.

Как отметил Розенко, женщины, которые имеют не менее 30 лет страхового стажа, и мужчины, имеющие не менее 35 лет стажа, теперь будут получать пенсию не ниже 2 тыс. грн.

"Это не идеальное решение, это лишь шаг к разрешению ситуации, который правительство могло сделать в рамках своих полномочий. В дальнейшем же эту проблему нужно решить системно на законодательном уровне", - добавил он.

По словам Розенко, на реализацию этого решения потребуется около 3,5 млрд грн до конца года. "Соответствующие выплаты будут осуществлены в пределах доходов Пенсионного фонда и не повлияют на увеличение дефицита его бюджета", - подчеркнул он.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля повысились выплаты для лиц с длительным трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). Согласно постановлению Кабмина, пенсия для лиц с длительным производственным стажем составит не менее 2000 грн.

Напомним, прожиточный минимум для лиц, которые потеряли работоспособность (минимальная пенсия), с 1 июля 2019 года повышена на 67 грн до 1564 грн.