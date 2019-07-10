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Уряд планує доплати пенсіонерам з великим стажем на постійній основі

Новини » Економіка    10.07.2019 - 14:00
Уряд планує доплати пенсіонерам з великим стажем на постійній основі
Фото: Павло Розенко (УНІАН)

Рішення ухвалене урядом без змін до законів

Розпочаті з 1 липня доплати пенсіонерам з великим страховим стажем будуть здійснюватися на постійній основі. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє служба віце-прем'єр-міністра.

Як зазначив Розенко, жінки, котрі мають не менше 30 років страхового стажу, і чоловіки, котрі мають не менше 35 років стажу, відтепер отримуватимуть пенсію не нижче 2 тис. грн.

"Це не ідеальне рішення, це лише крок до вирішення ситуації, який уряд міг зробити в межах своїх повноважень. У подальшому ж цю проблему потрібно вирішити системно - на законодавчому рівні", - додав він.

За словами Розенка, на реалізацію цього рішення необхідно буде близько 3,5 млрд грн до кінця року. "Відповідні виплати будуть здійснені в межах доходів Пенсійного фонду і не вплинуть на збільшення дефіциту його бюджету", - наголосив він.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня підвищилися виплати для осіб з тривалим трудовим стажем (35 років для чоловіків та 30 років для жінок). Згідно з постановою Кабміну, пенсія для осіб з тривалим виробничим стажем становитиме не менше 2000 грн.

Нагадаємо, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), з 1 липня 2019 року підвищено на 67 грн до 1564 грн.

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