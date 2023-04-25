Кабмін підвищив зарплату держслужбовцям на небезпечних територіях

Як зазначили у відомстві, передбачається збільшення посадового окладу у два чи в півтора раза працівникам, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я.

Для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2, а на територіях можливих бойових дій - з урахуванням коефіцієнта 1,5.

"Вони працюють фактично з ризиком для життя і здоровʼя. Тому Уряд має подбати про гідну оплату праці", - наголосила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Такі ж коефіцієнти рекомендовано встановлювати й органам місцевого самоврядування.