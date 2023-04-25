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Кабмін підвищив зарплату держслужбовцям на небезпечних територіях

Фото: Кабмін підвищив зарплату держслужбовцям на небезпечних територіях (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет Міністрів підвищив оклади працівникам державних органів, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначили у відомстві, передбачається збільшення посадового окладу у два чи в півтора раза працівникам, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я.

Для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2, а на територіях можливих бойових дій - з урахуванням коефіцієнта 1,5.

"Вони працюють фактично з ризиком для життя і здоровʼя. Тому Уряд має подбати про гідну оплату праці", - наголосила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Такі ж коефіцієнти рекомендовано встановлювати й органам місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроект щодо особливостей надання деяких послуг у сфері енергетики та комунальних послуг в умовах воєнного стану. Збитки підприємств компенсують репараціями з Росії.

Також раніше ми писали, що в Україні запрацює комісія, яка розглядатиме питання виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

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