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Кабмін створив комісію щодо виділення коштів на відновлення України

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Вівторок 25 квітня 2023 15:21
Кабмін створив комісію щодо виділення коштів на відновлення України Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні запрацює комісія, яка розглядатиме питання виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання.

"Це Фонд, через який Уряд фінансує основні проєкти відновлення. Створена комісія розглядатиме проєкти, які подають відповідальні відомства. Очолить цю комісію віцепрем'єр-міністр з відновлення", - пояснив Шмигаль.

За словами прем'єра, важливим елементом роботи комісії стане те, що інформація про проєкти буде відкритою. Тобто, кожен українець зможе перевірити на що саме витрачаються кошти в межах програми відновлення. Це, зі свого боку, зможе додати елемент прозорості, який допоможе сформувати рівень довіри між державою й українцями.

"Цього року плануємо реалізувати проекти відбудови на 14 млрд доларів. Й одним із п'яти пріоритетів швидкої відбудови є допомога малому та середньому бізнесу для відновлення нашої економіки. Насамперед мова про програми пільгового кредитування, а також про безповоротні гранти єРобота", - відзначив Шмигаль.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів також прийняв постанову, відповідно до якої визначені шість населених пунктів, відбудова яких відбуватиметься комплексно й за новими принципами.

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