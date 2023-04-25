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Кабмин повысил зарплату госслужащим на опасных территориях

Фото: Кабмин повысил зарплату госслужащим на опасных территориях (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет Министров повысил оклады работникам государственных органов, работающих на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отметили в ведомстве, предполагается увеличение должностного оклада в два или в полтора раза работникам, работающим в условиях риска для жизни и здоровья.

Для работников государственных органов на территориях активных боевых действий должностные оклады определяются с учетом коэффициента 2, а на территориях возможных боевых действий - с учетом коэффициента 1,5.

"Они работают фактически с риском для жизни и здоровья. Поэтому правительство должно позаботиться о достойной оплате труда", - подчеркнула вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Такие же коэффициенты рекомендуется устанавливать и органам местного самоуправления.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров подал в Верховную раду законопроект об особенностях предоставления некоторых услуг в сфере энергетики и коммунальных услуг в условиях военного положения. Ущерб предприятий компенсируют репарациями из России.

Также ранее мы писали, что в Украине заработает комиссия, которая будет рассматривать вопрос о выделении средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

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