Кабмин повысил зарплату госслужащим на опасных территориях

Как отметили в ведомстве, предполагается увеличение должностного оклада в два или в полтора раза работникам, работающим в условиях риска для жизни и здоровья.

Для работников государственных органов на территориях активных боевых действий должностные оклады определяются с учетом коэффициента 2, а на территориях возможных боевых действий - с учетом коэффициента 1,5.

"Они работают фактически с риском для жизни и здоровья. Поэтому правительство должно позаботиться о достойной оплате труда", - подчеркнула вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Такие же коэффициенты рекомендуется устанавливать и органам местного самоуправления.