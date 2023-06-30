Кабмін підтримав законопроєкт про пропорційне обчислення страхового стажу

Кабінет Міністрів підтримав комплексну законодавчу ініціативу Мінсоцполітики про пропорційне обчислення страхового стажу особам, які працювали за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
Зазначається, що в межах ініціативи було врегульовано низку важливих питань, зокрема:
Зазначається, що громадянам із тимчасово окупованих територій передбачено, що виплати пенсії проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації.
"Оскільки обмін інформацією між Україною та Росією наразі неможливий, пропонується запровадити декларативний принцип. Поновлення та виплати пенсій будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій особа повідомить про неодержання пенсії від Російської Федерації", - пише пресслужба.
Зокрема громадянам, які виїхали за межі України, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, які відкриті в українських банках. Цим громадянам також необхідно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію.
Фізична ідентифікація може відбуватися віддалено:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про онлайн-інструмент, який дозволяє розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії враховуючи різні фактори, такі як страховий стаж, заробітна плата та інше.
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