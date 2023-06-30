Кабмин поддержал законопроект о пропорциональном исчислении страхового стажа

Кабинет Министров поддержал комплексную законодательную инициативу Минсоцполитики о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за рубежом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
Отмечается, что в рамках инициативы был урегулирован ряд важных вопросов, в частности:
Отмечается, что гражданам с временно оккупированных территорий предусмотрено, что выплаты пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации.
"Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут осуществляться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от Российской Федерации", - пишет пресс-служба.
В частности гражданам, которые выехали за пределы Украины, выплата пенсии будет осуществляться на текущие счета, которые открыты в украинских банках. Этим гражданам также необходимо будет до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.
Физическая идентификация может происходить удаленно:
Напомним, РБК-Украина писало об онлайн-инструменте, который позволяет рассчитать размер своей будущей пенсии учитывая разные факторы, такие как страховой стаж, заработная плата и прочее.
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