Суспільство Освіта Гроші Зміни

Кабмін перейменував Міністерство культури: що зміниться після реформи

Фото: Будівля Міністерства культури (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 29 жовтня 2025 року №1396, оприлюднену на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Міністерство культури має у двотижневий строк підготувати й подати уряду пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови.

Як змінювалася назва відомства

Міністерство культури неодноразово змінювало назву та функції внаслідок адміністративних реформ:

  • 2 вересня 2019 року утворено Міністерство культури, молоді та спорту України (МКМС), яке об’єднало функції ліквідованих Міністерства інформаційної політики, Міністерства культури та Міністерства молоді та спорту;
  • 23 березня 2020 року його перейменували на Міністерство культури та інформаційної політики України;
  • 6 вересня 2024 року згідно з постановою Кабміну №1028 міністерство отримало нову назву - Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Нагадаємо, 21 жовтня 2025 року Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем’єр-міністром з гуманітарної політики - міністром культури України. Вона відповідатиме за координацію гуманітарної сфери - культури, освіти, національної пам’яті, релігійної політики, а також за створення сучасного європейського медіапростору після війни.

Також ми розповідали, що стратегічні комунікації, телемарафон, іномовлення та "Укрінформ" передадуть до Держкомтелерадіо, а Міністерство культури зосередиться на питаннях євроінтеграції та розвитку медіапростору після війни.

