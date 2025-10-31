Кабмін перейменував Міністерство культури: що зміниться після реформи

Нагадаємо, 21 жовтня 2025 року Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем’єр-міністром з гуманітарної політики - міністром культури України. Вона відповідатиме за координацію гуманітарної сфери - культури, освіти, національної пам’яті, релігійної політики, а також за створення сучасного європейського медіапростору після війни.

Також ми розповідали, що стратегічні комунікації, телемарафон, іномовлення та "Укрінформ" передадуть до Держкомтелерадіо, а Міністерство культури зосередиться на питаннях євроінтеграції та розвитку медіапростору після війни.