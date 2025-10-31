RU

Общество Образование Деньги Изменения

Кабмин переименовал Министерство культуры: что изменится после реформы

Фото: Здание Министерства культуры (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины в Министерство культуры Украины.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 29 октября 2025 года №1396, обнародованное на Правительственном портале.

Согласно документу, Министерство культуры должно в двухнедельный срок подготовить и подать правительству предложения по внесению в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления.

Как менялось название ведомства

Министерство культуры неоднократно меняло название и функции в результате административных реформ:

  • 2 сентября 2019 года образовано Министерство культуры, молодежи и спорта Украины (МКМС), которое объединило функции ликвидированных Министерства информационной политики, Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта;
  • 23 марта 2020 года его переименовали в Министерство культуры и информационной политики Украины;
  • 6 сентября 2024 года согласно постановлению Кабмина №1028 министерство получило новое название - Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Напомним, 21 октября 2025 года Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром по гуманитарной политике - министром культуры Украины. Она будет отвечать за координацию гуманитарной сферы - культуры, образования, национальной памяти, религиозной политики, а также за создание современного европейского медиапространства после войны.

Также мы рассказывали, что стратегические коммуникации, телемарафон, иновещание и "Укринформ" передадут в Госкомтелерадио, а Министерство культуры сосредоточится на вопросах евроинтеграции и развития медиапространства после войны.

Министерство культуры