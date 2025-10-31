Кабмин переименовал Министерство культуры: что изменится после реформы

Напомним, 21 октября 2025 года Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром по гуманитарной политике - министром культуры Украины. Она будет отвечать за координацию гуманитарной сферы - культуры, образования, национальной памяти, религиозной политики, а также за создание современного европейского медиапространства после войны.

Также мы рассказывали, что стратегические коммуникации, телемарафон, иновещание и "Укринформ" передадут в Госкомтелерадио, а Министерство культуры сосредоточится на вопросах евроинтеграции и развития медиапространства после войны.